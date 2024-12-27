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17:25, 27 декабря 2024Экономика

Постсоветская страна заявила об отсоединении от российской энергосистемы

Эстония пообещала отсоединиться от российской энергосистемы в феврале 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Markku Ulander / Reuters

Эстония отсоединится от российской энергосистемы даже в случае повреждения еще одного кабеля комплекта Estlink. Об этом заявил глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк. Его процитировало РИА Новости.

Этот комментарий он сделал на фоне инцидента с кабелем Estlink 2, соединяющим Эстонию и Финляндию. Данная линия электропередачи отключилась 25 декабря по неизвестным причинам. Представители правоохранительных органов Финляндии не исключили, что к случившемуся причастно иностранное грузовое судно.

Отмечается, что после отключения от российской энергосистемы эстонскую электросеть синхронизируют с «центральноевропейским диапазоном частот».

Ранее сообщалось, что, по данным финских следователей, в момент аварии рядом находились два корабля. В связи с этим следствие не исключает, что причиной инцидента могла стать как техническая неисправность, так и диверсия.

Есть сведения, что в тот момент, когда кабель был поврежден, над ним проходил контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга.

Известно также, что энергокабель Estlink 1 уже выходил из строя в начале этого года. Из-за случившегося власти призвали население экономить электричество в часы пиковых нагрузок.

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