Россиянам дали совет для сохранения здоровья в череде праздничных застолий

Терапевт Мановска: сохранить здоровье во время праздников помогут сон и спорт

Сохранить здоровье в череде новогодних застолий помогут спорт и качественный отдых, считает терапевт и старший консультант Coral Club Елена Мановска. Советы о том, как не навредить себе в праздники, она дала в беседе с «Лентой.ру».

Мановска предупредила, что многие праздничные блюда из-за избытка трансжиров, консервантов и сахара сильно нагружают пищеварительную систему. По этой причине она рекомендовала помимо них обязательно употреблять продукты, богатые антиоксидантами, клетчаткой и полезными жирами. Они не только поддерживают естественные процессы очищения, но и улучшают работу кишечника, снижая нагрузку на печень.

Мановска также посоветовала заменить традиционные салаты с майонезом на более легкие версии с добавлением свежих овощей, орехов и листовой зелени или использовать в качестве заправки оливковое масло и домашние соусы на основе йогурта.

Также терапевт отметила, что во время застолья люди часто забывают пить воду, что приводит к обезвоживанию. Оно нарушает кровоснабжение органов и мешает работе печени, которая не может эффективно выводить токсины и расщеплять жиры. Врач посоветовала ставить на праздничный стол кувшины с водой, к которой можно добавить мяту, лимон или огурец.

Врач добавила, что в праздники важно поддерживать умеренную активность и следить за качеством сна. Она призвала гулять на свежем воздухе, поддерживать привычный режим тренировок и отказывать от гаджетов за час-полтора до отхода ко сну.

Если растягивать ужины до поздней ночи, двигаться меньше обычного и игнорировать режим, организм не будет отдыхать совсем. Именно физическая подвижность и полноценный отдых ночью помогают ЖКТ быстрее перерабатывать пищу, а печени — эффективно работать над детоксикацией Елена Мановска терапевт

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