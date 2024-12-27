Уничтожение позиций ВСУ российской артиллерией у Часова Яра попало на видео

Уничтожение ВС России блиндажа и живой силы ВСУ у Часова Яра попало на видео

Российские военные поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Записью боевой работы поделилась с «Лентой.ру» пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса.

На видео попало уничтожение артиллерией бригады «Север-V» блиндажа ВСУ. После этого оставшиеся в живых украинские солдаты попытались скрыться в соседнем здании. Однако Вооруженные силы (ВС) России успешно нанесли удар и по этой цели.

Ранее стало известно о сосредоточении серьезной группировки ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, украинское командование готовило Часов Яр к штурму в качестве города-крепости. В связи с этим бойцы ВСУ укрылись в том числе в подземельях огнеупорного комбината.