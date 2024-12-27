В РПЦ объявили о несоответствии образу монаха действий скандально известного митрополита

Синод РПЦ: действия митрополита Илариона не соответствуют образу священника

Действия скандально известного митрополита Илариона (Алфеева) — а именно то, как он поддерживает отношения с ближайшим окружением, — не отвечают образу священника и монаха. О несоответствующем поведении архиеря объявил Синод РПЦ, заявление опубликовано на сайте Московской патриархии.

Синод попросил патриарха Кирилла указать священнослужителю на его поведение и постановил освободить Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и «почислить его на покой». После отставки местом служения Алфеева станет храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии.

Иларион неоднократно становился фигурантом различных скандалов. Так, в 2021 году он заявлял, что пережитое изнасилование не является поводом для совершения женщиной аборта, а в начале десятых годов оказался одним из главных действующих лиц скандала с открытием кафедры богословия в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ). Кроме того, в 2024 году Иларион оказался в центре скандала с домогательствами — его бывший прислужник Георгий Сузуки заявил, что архиерей приставал к нему.

Иларион называл обвинения клеветой и обвинял Сузуки в вымогательстве. Комментируя отстранения от постов после скандала архиерей выражал надежду, что священноначалие защитит его. «Я отдал церкви всю свою жизнь», — заявлял он.