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04:30, 27 декабря 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 76-летней актрисы на фото папарацци

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

В сети восхитились внешностью американской актрисы Барбары Херши на фото папарацци. Материал приводит Daily Mail.

76-летнюю звезду запечатлели на улице во время похода в салон красоты в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерами в бордовом лонгсливе и расклешенных черных брюках. Также артистка надела сандалии в спортивном стиле, солнцезащитные очки и серьги-подвески и подчеркнула губы помадой.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях под публикацией. «Отличная внешность для 76 лет», «Выглядит прекрасно. Великолепная актриса, известная по множеству отличных фильмов», «Прекрасная элегантная дама», «Выглядит великолепно и далеко не на свой настоящий возраст», «Красивая женщина. Изящно стареет», «Потрясающая», — сделали комплименты юзеры.

В октябре в сети также восхитились внешностью 84-летней американской актрисы и бывшей модели Линды Грей.

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