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11:17, 28 декабря 2024Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио снялась в купальнике на пляже

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио снялась в черном купальнике
Екатерина Ештокина
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио. Кадр: @Alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 12,3 миллиона подписчиков.

43-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала на пляже в черном раздельном купальнике с глубоким декольте.

Помимо этого, звезда надела зеленую кепку с желтой надписью и солнцезащитные очки. В качестве аксессуаров она выбрала серьги. Вдобавок знаменитость распустила волосы и отказалась от косметики на лице.

Ранее в декабре Алессандра Амбросио показала лицо без макияжа. Манекенщица позировала на фото в белом халате, сидя на борту самолета.

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