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08:07, 28 декабря 2024Экономика

Банки прекратили давать один вид кредитов

«Известия»: банки перестали кредитовать новые проекты IT-компаний
Кирилл Луцюк

Фото: Austin Distel / Unsplash

Российские IT-компании столкнулись с тем, что банки перестали кредитовать их новые проекты. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По их сведениям, такое положение дел обнаружилось около месяца назад. Кредитные организации объясняют свою позицию тем, что не располагают свободными средствами. В результате айти-компаниям пришлось ставить на паузу новые проекты. В том числе и те, что в сегменте импортозамещения.

Ситуация усугубляется тем, что IT-компаниям сложно кредитоваться из-за отсутствия залогов. Рассматривать в качестве таковых интеллектуальную собственность, банки не желают.

По словам директора по развитию web-технологий Artezio Сергея Матусевича, если прежде отказы были скорее исключением, то в настоящее время они превратились в системную проблему. Даже крупные игроки оказываются в ситуации, что им либо не дают заем, либо предлагают такие большие ставки, что ссуда оказывается экономически нецелесообразной.

Ранее сообщалось о том, что за последние четыре года количество айтишников в России увеличилось на 50 процентов и достигло 850 тысяч человек. С января по август в этот сегмент экономики пришли 100 тысяч новых сотрудников. Средняя зарплата IT-специалистов составляет 185 тысяч рублей/

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