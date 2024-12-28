Боксер умер спустя неделю после завоевания титула WBA

Пуэрто‑риканский боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA

Пуэрто‑риканский боксер Пол Бамба скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщил менеджер спортсмена Шаффер Смит в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пол был потрясающей личностью, вдохновлявшей многих исключительным стремлением и целеустремленностью. Мы потрясены этой потерей и надеемся на понимание в это тяжелое время», — говорится в обращении семьи. Причины смерти боксера не называются.

Бамба умер через неделю после завоевания титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 90,71 килограмма. Пуэрто-риканец получил золотой пояс, победив 21 декабря мексиканца Рохелио Медину Луну техническим нокаутом.

Бамба дебютировал в профессиональном боксе в 2021 году. Всего за карьеру он провел 22 поединка, в которых одержал 19 побед и потерпел три поражения.