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12:16, 28 декабря 2024Спорт

Боксер умер спустя неделю после завоевания титула WBA

Пуэрто‑риканский боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Пол Бамба

Пол Бамба. Фото: @bambajuice

Пуэрто‑риканский боксер Пол Бамба скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщил менеджер спортсмена Шаффер Смит в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пол был потрясающей личностью, вдохновлявшей многих исключительным стремлением и целеустремленностью. Мы потрясены этой потерей и надеемся на понимание в это тяжелое время», — говорится в обращении семьи. Причины смерти боксера не называются.

Бамба умер через неделю после завоевания титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 90,71 килограмма. Пуэрто-риканец получил золотой пояс, победив 21 декабря мексиканца Рохелио Медину Луну техническим нокаутом.

Бамба дебютировал в профессиональном боксе в 2021 году. Всего за карьеру он провел 22 поединка, в которых одержал 19 побед и потерпел три поражения.

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