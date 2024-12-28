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04:30, 29 декабря 2024Наука и техника

Длительность полета пилотируемых «Союзов» увеличат

«Роскосмос»: корабли «Союз» начнут летать по семь-девять месяцев
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Russian space agency Roscosmos / Reuters

Длительность полета пилотируемых кораблей «Союз МС» увеличат до семи-девяти месяцев с 2025 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Начиная с 2025 года, длительности полетов кораблей "Союз МС" планируется увеличить с шести до семи-девяти месяцев, что позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что в 2025 году ожидается подписание третьего дополнения к соглашению между российской госкорпорацией и НАСА по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС). Это обеспечит гарантированное присутствие на МКС минимум одного космонавта и минимум одного астронавта.

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