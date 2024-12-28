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16:26, 28 декабря 2024Наука и техника

Российский полковник прокомментировал дуэль дрона с украинской «Бабой-Ягой»

Полковник в отставке Матвийчук предрек появление воздушных боев дронов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В будущем беспилотные летательные аппараты (БПЛА) смогут вести воздушные бои, убежден военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим предположением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру», комментируя дуэль российского дрона с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга».

«На наших глазах дроны превращаются из детской шалости в грозное оружие, которое наносит удары и ведет разведку, а сегодня уже говорится о том, что дроны способны вести воздушные дуэли. Вот один из них», — отметил Матвийчук.

Не зря [министр обороны России Андрей] Белоусов заявил, что у нас рождается новый вид Вооруженных сил — это беспилотные системы, которые будут вести разведку, наносить удары. Я полагаю, что в перспективе они будут вести и воздушные бои

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее Минобороны России опубликовало кадры дуэли беспилотников. Отмечается, что оператор дрона морской пехоты Северного флота России во время разведки обнаружил украинский тяжелый беспилотник «Баба-Яга», после чего принял решение атаковать его.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что морпехи Российской армии при помощи БПЛА уничтожили украинский тяжелый дрон «Баба-Яга» в Херсонской области. В результате дрон упал и разбился, российские военнослужащие не пострадали.

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