Еще одной госкорпорации разрешили выпускать облигации

«Роскосмосу» разрешили выпускать облигации «ввиду отсутствия денежных средств»

Госкорпорация «Роскосмос» получила право выпускать облигации. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Пояснительная записка к документу гласит, что выпуск ценных бумаг (в том числе и без обеспечения) обусловлен отсутствием «свободных денежных средств у организаций ракетно-космической промышленности». Еще одна причина — снижение нагрузки на бюджет.

В начале декабря сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий «Роскосмосу» выпускать облигации. Занятые таким образом деньги госкорпорация сможет использовать для инвестиций. По словам руководителя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, закон поможет России сохранить лидерство в космической сфере.

В мае депутаты согласились с тем, чтобы предоставить «Роскосмосу» право засекречивать закупки.