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13:18, 28 декабря 2024Экономика

Еще одной госкорпорации разрешили выпускать облигации

«Роскосмосу» разрешили выпускать облигации «ввиду отсутствия денежных средств»
Кирилл Луцюк

Фото: Иван Тимошенко / РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» получила право выпускать облигации. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Пояснительная записка к документу гласит, что выпуск ценных бумаг (в том числе и без обеспечения) обусловлен отсутствием «свободных денежных средств у организаций ракетно-космической промышленности». Еще одна причина — снижение нагрузки на бюджет.

В начале декабря сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий «Роскосмосу» выпускать облигации. Занятые таким образом деньги госкорпорация сможет использовать для инвестиций. По словам руководителя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, закон поможет России сохранить лидерство в космической сфере.

В мае депутаты согласились с тем, чтобы предоставить «Роскосмосу» право засекречивать закупки.

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