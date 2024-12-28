Футболист выбрал между президентством в Анголе и победой в чемпионате России

Игрок махачкалинского «Динамо» предпочел победу в РПЛ президентству в Анголе

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура выбрал между президентством в Анголе и победой в чемпионате России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Игрок предпочел победу в РПЛ должности на родине. «Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело», — объяснил он.

Также Касинтура выбрал между российскими чемпионами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым. «Скорее всего, Хабиб. Потому что он старше. Он много помогал Исламу, чтобы тот стал тем, кем является сейчас», — поделился футболист.

27-летний Касинтура выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне анголец провел в составе команды 20 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.