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13:06, 28 декабря 2024Спорт

Футболист выбрал между президентством в Анголе и победой в чемпионате России

Игрок махачкалинского «Динамо» предпочел победу в РПЛ президентству в Анголе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура выбрал между президентством в Анголе и победой в чемпионате России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Игрок предпочел победу в РПЛ должности на родине. «Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело», — объяснил он.

Также Касинтура выбрал между российскими чемпионами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым. «Скорее всего, Хабиб. Потому что он старше. Он много помогал Исламу, чтобы тот стал тем, кем является сейчас», — поделился футболист.

27-летний Касинтура выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне анголец провел в составе команды 20 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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