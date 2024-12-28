Глава ВОЗ рассказал о чудесном спасении при израильском ударе по Йемену

«Би-би-си»: глава ВОЗ Гебрейесус рассказал о чудесном спасении в Йемене

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус чудом спасся при авиаударе Израиля по аэропорту в йеменской Сане. Об этом глава организации рассказал в эфире радиостанции «Би-би-си».

«Нам просто повезло, если бы ракета чуть-чуть отклонилась, она могла бы упасть нам на головы. Мой коллега после всего этого сказал, что мы чудом [спаслись]», — поведал глава организации.

26 декабря Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, включая удары по электростанции на юге Саны и по портовой инфраструктуре на побережье. Глава ВОЗ попал под удар по аэропорту Саны, но выжил.