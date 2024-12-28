Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 над провинцией Эль-Байда

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 над провинцией Эль-Байда. Об этом заявили представители движения в своем канале в Telegram.

«Противовоздушная оборона Вооруженных сил Йемена сбила американский беспилотник MQ-9 в то время, как он выполнял вражеские задачи над провинцией Эль-Байда», — отмечается в сообщении повстанцев.

Дополнительно уточняется, что беспилотник был сбит ракетой класса «земля-воздух», произведенной на территории самого Йемена.

Ранее хуситы заявили об атаке гиперзвуковой баллистической ракетой израильской военно-воздушной базы «Неватим» в пустыне Негев. Уточняется, что удар был нанесен ракетой «Палестина-2». В предыдущий раз данное вооружение применялось для ударов по Израилю 24 декабря.