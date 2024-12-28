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12:28, 28 декабря 2024Мир

Ирландия потребовала вернуть пушку

Guardian: Ирландия требует вернуть пушку, незаконно проданную в лондонский Тауэр
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Pxhere

Ирландские власти требуют вернуть старинную корабельную пушку, незаконно проданную высокопоставленному британскому чиновнику. Об этом стало известно из документов Национального музея Ирландии и ирландского МИД, имеющихся в распоряжении газеты The Guardian.

Дублин «приложил значительные усилия», чтобы добиться возвращения редкой находки. Бронзовое орудие было найдено в 70-е годы прошлого века на судне, затонувшем близ портового ирландского города Уотерфорд, после чего «банда британских охотников за сокровищами» вывезла его.

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Согласно проведенному расследованию, в 90-е годы пушка оказалась в лондонском Тауэре. Контрабандисты сумели продать ее за 3 250 фунтов стерлингов при ее реальной стоимости более чем 30 000 фунтов. Сейчас артефакт выставлен как экспонат Королевской оружейной палаты Великобритании. Руководство музея до сих пор настаивает, что «нет никаких доказательств» незаконной продажи пушки, как и ее отношения к Ирландии.

Ранее бельгийские власти начали работу над законопроектом по возврату человеческих останков в бывшие колонии после того, как правнук вождя одного из африканских племен потребовал вернуть на родину череп прадеда.

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