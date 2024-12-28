Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Египте

Выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву самолет экстренно сел в Каире

Самолет, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву, экстренно приземлился в Египте. Об этом сообщила директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева, пишет «Интерфакс».

Авиалайнер пришлось посадить после того, как пассажиру внезапно стало плохо. Мужчина потерял сознание, в Каире его госпитализировали. Медики диагностировали у него внутримозговое кровоизлияние.

Ранее сообщалось, что летевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет неожиданно вернулся в аэропорт Пулково.

1 ноября сообщалось, что летевшему в Казахстан самолету авиакомпании «Россия» потребовалась экстренная посадка. Воздушное судно совершило вынужденное приземление в столичном аэропорту Шереметьево, предположительно, из-за течи топлива.