Окрашивание как у Мэрилин Монро назвали трендом 2025 года

Vogue: окрашивание в блонд как у актрисы Мэрилин Монро будет трендом в 2025 году

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные окрашивания на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, особенно популярными станут оттенки «мокко мус», признанный институтом Pantone цветом 2025 года, и кремово-бежевый. Кроме того, актуальными будут рыжие волосы и брондирование прядей (техника окрашивания, представляющая собой сочетание светлых и темных тонов, — прим. «Ленты.ру»).

В то же время в числе трендов окажется блонд как у американской актрисы Мэрилин Монро. При этом также рекомендуется создавать винтажный образ с помощью укладки с упругими локонами. Отмечается, что подобный стиль начали демонстрировать современные знаменитости, в том числе певица Сабрина Карпентер.

Ранее в декабре стилист Сергей Ивонин перечислил россиянкам модные прически на 2025 год.