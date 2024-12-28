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16:26, 28 декабря 2024Культура

Новый фильм о Бэтмене заморозили из-за сценария

Фильм о Бэтмене и Робине от Андреса Мускетти заморозили из-за сценария
Андрей Шеньшаков

Фото: Dmitry Kropachev / Unsplash

Производство фильма режиссера Андреса Мускетти о Бэтмене и Робине остановили из-за проблем со сценарием. Об этом сообщает портал Comic Book.

Как сообщает источник, сценарий фильма так и не был согласован с новым главой киновселенной DC Джеймсом Ганном. А съемки не начнутся, пока он не будет удовлетворен финальной версией. Мускетти отметил, что за это время может успеть снять другой проект. Картина под рабочим названием The Brave and the Bold станет одним из первых в новой серии фильмов по комиксам.

Кроме того, издание уточняет, что фильм про Бэтмена и Робина выйдет не раньше второго «Бэтмена» Мэтта Ривза (не является частью обновленной вселенной DC Джеймса Ганна), релиз которого перенесли на октябрь 2027 года.

Ранее стали известны подробности нового «Супермена», режиссером которого выступает сам Джеймс Ганн.

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