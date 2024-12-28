Россиян предупредили о новой уловке микрокредиторов

Юрист Гусятникова сообщила об уловке российских МФО с беспроцентными займами

После ужесточения Центробанком (ЦБ) лимитов по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой микрофинансовые организации (МФО) начали активно использовать беспроцентные займы. О новой уловке микрокредиторов россиян предупредила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в интервью агентству «Прайм».

Схема предполагает выплату заемщиком значительных процентов в случае, если он не погасит долг в льготный период. По сути это не обман, так как все прописано в договоре, отметила эксперт. Однако, по словам специалиста, проблема кроется в том, что граждане редко дочитывают его до конца, особенно, если им срочно требуются деньги. Этим и пользуются МФО.

Займы действительно беспроцентные, но только на протяжении ограниченного времени — обычно нескольких дней. Чаще всего вернуть долг за это время никто не успевает, и огромные проценты начинают капать. А за возможность погасить долг в личном кабинете до конца беспроцентного периода требуют комиссию, добавила Гусятникова.

«Если вам что-то предлагают бесплатно, значит, цена будет выше в чем-то другом. Это необходимо запомнить», — предупредила юрист.

Ранее стало известно, что по итогам ноября средний размер одобренных россиянам микрозаймов вырос на 0,1 процента и достиг отметки в 10,13 тысячи рублей. Отмечается, что наибольший средний размер выданных микрозаймов аналитики зафиксировали в Москве.