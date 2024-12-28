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20:21, 28 декабря 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали отказаться от кофе ради борьбы с одним заболеванием

Уролог Кортышкова: облегчить симптомы цистита поможет отказ от кофе и алкоголя
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Уролог Анастасия Кортышкова подсказала россиянам несколько простых способов самостоятельно облегчить симптомы цистита, в частности она посоветовала отказаться от кофе. Ее рекомендации по борьбе с этим заболеванием приводит издание «Газета.Ru».

Первая рекомендация Кортышковой — пить не менее двух-трех литров воды. Частое мочеиспускание поможет предотвратить накопление бактерий в мочевом пузыре, объяснила она. Также, по словам врача, чтобы облегчить симптомы цистита, следует избегать раздражающей пищи и напитков. Временный отказ от кофе, алкоголя, цитрусовых и острой еды уменьшит жжение и боль и позволит организму быстрее восстановиться.

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При этом от горячих ванн, посещения сауны и использования грелки для уменьшения напряжения уролог посоветовала отказаться. Тепло усиливает кровообращение в мочевом пузыре, что провоцирует распространение инфекции.

Кортышкова подчеркнула: лечить цистит надо под контролем врача. «Если нет возможности обратиться к врачу, рекомендуется самостоятельно принять антибактериальный препарат — Фосфомицин (Монурал). В дозировке три грамма однократно, или Нитрофурантоин по 100 миллиграммов три раза в день в течение пяти–семи дней», — добавила эксперт.

Ранее уролог, кандидат медицинских наук Александр Пранович перечислил пять признаков посткоитального цистита у женщин. В частности, его можно распознать по участившемуся желанию сходить в туалет.

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