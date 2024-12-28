Российская блогерша показала живот после родов на видео без фильтров

Блогерша Ксения Дукалис показала живот после родов на видео без фильтров

Известная российская блогерша Ксения Дукалис (настоящая фамилия — Дукельская) показала тело после родов на видео без фильтров. Пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ставшая матерью более недели назад 30-летняя сетевая знаменитость позировала перед камерой в частично распахнутом белом халате и серых пижамных брюках. При этом она продемонстрировала выпуклый живот с пигментированной вертикальной полосой по центру.

В свою очередь, в Telegram инфлюэнсерша отметила, что получила много откликов от зрительниц, которые благодарили ее за честный ролик.

«Оказывается, во-первых, не все знали, что после родов живот какое-то время все такой же "беременный". Да, матка не сдувается за день, во всяком случае в мире реальных женщин. Во-вторых, линия останется на какое-то время, но страшного ничего не вижу», — заявила автор поста. При этом она добавила, что довольна тем, как идет восстановление ее организма.

В августе 2022 года Дукалис вышла замуж. Ее супругом стал предприниматель Давид Назарян. Свадьба прошла в Армении.

В конце августа 2023 года Дукельская объявила о беременности. По словам блогерши, она тщательно к ней готовилась и сдавала все необходимые анализы, однако столкнулась со сложностями с зачатием из-за синдрома поликистозных яичников.