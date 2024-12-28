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11:41, 28 декабря 2024Ценности

Российская блогерша показала живот после родов на видео без фильтров

Блогерша Ксения Дукалис показала живот после родов на видео без фильтров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Ксении Дукалис

Известная российская блогерша Ксения Дукалис (настоящая фамилия — Дукельская) показала тело после родов на видео без фильтров. Пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ставшая матерью более недели назад 30-летняя сетевая знаменитость позировала перед камерой в частично распахнутом белом халате и серых пижамных брюках. При этом она продемонстрировала выпуклый живот с пигментированной вертикальной полосой по центру.

В свою очередь, в Telegram инфлюэнсерша отметила, что получила много откликов от зрительниц, которые благодарили ее за честный ролик.

«Оказывается, во-первых, не все знали, что после родов живот какое-то время все такой же "беременный". Да, матка не сдувается за день, во всяком случае в мире реальных женщин. Во-вторых, линия останется на какое-то время, но страшного ничего не вижу», — заявила автор поста. При этом она добавила, что довольна тем, как идет восстановление ее организма.

В августе 2022 года Дукалис вышла замуж. Ее супругом стал предприниматель Давид Назарян. Свадьба прошла в Армении.

В конце августа 2023 года Дукельская объявила о беременности. По словам блогерши, она тщательно к ней готовилась и сдавала все необходимые анализы, однако столкнулась со сложностями с зачатием из-за синдрома поликистозных яичников.

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