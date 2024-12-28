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17:50, 28 декабря 2024Спорт

Российский футболист оценил возможность прожить на сумму меньше 100 тысяч рублей в месяц

Футболист Живоглядов: не прожил бы на сумму меньше 100 тысяч рублей в месяц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский футболист Дмитрий Живоглядов оценил возможность прожить на сумму меньше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрока удивляют высказывания коллег, которые говорят о том, что могут тратить до 100 тысяч рублей. «Это возможно, если ты живешь на базе и никуда не выходишь. На своем примере скажу, что я бы так не смог — у меня трое детей», — добавил Живоглядов.

Футболист также затруднился подсчитать собственные расходы. «Секции, кружки для детей и так далее. У жены есть траты. Поэтому постоянной суммы нет. Меньше миллиона рублей в месяц? Точно меньше», — добавил Живоглядов.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. По его мнению, это нереально.

Живоглядов известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», а также «Уфу». Его последним клубом был «Пари Нижний Новгород», с которым он расторг контракт в октябре этого года.

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