Токаев сделал заявление об авиакатастрофе в Актау

Токаев призвал не допустить провокации и фейки об авиакатастрофе в Актау

Провокации и фейки в связи с авиакатастрофой с участием самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в городе Актау в Казахстане не должны быть допущены. К этому призвал президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит пресс-служба главы государства в Telegram.

«Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране», — уточнили в Астане.

Токаев также поручил Генеральной прокуратуре Казахстана совместно с другими уполномоченными органами всесторонне и объективно расследовать авиакатастрофу.

Самолет AZAL потерпел крушение в Актау 25 декабря. Из 67 находившихся на борту человек не выжили 38.

