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12:02, 28 декабря 2024Бывший СССР

Токаев сделал заявление об авиакатастрофе в Актау

Токаев призвал не допустить провокации и фейки об авиакатастрофе в Актау
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Провокации и фейки в связи с авиакатастрофой с участием самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в городе Актау в Казахстане не должны быть допущены. К этому призвал президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит пресс-служба главы государства в Telegram.

«Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране», — уточнили в Астане.

Токаев также поручил Генеральной прокуратуре Казахстана совместно с другими уполномоченными органами всесторонне и объективно расследовать авиакатастрофу.

Самолет AZAL потерпел крушение в Актау 25 декабря. Из 67 находившихся на борту человек не выжили 38.

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