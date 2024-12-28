Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Кузьмин

Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Валерий Кузьмин

Трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе московского «Спартака» Валерий Кузьмин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Причины смерти бывшего хоккеиста не уточняются. «"Спартак" скорбит и соболезнует родным и близким Валерия Борисовича Кузьмина, светлая память легендарному защитнику», — говорится в заявлении клуба.

Помимо «Спартака», Кузьмин также выступал за московские «Крылья Советов», с которыми в четвертый раз в карьере стал чемпионом СССР в 1974 году. Карьеру защитник завершил в 1976-м в финском «Йокерите».

Кузьмин также привлекался в сборную СССР. В период с 1960 по 1965 год он провел пять товарищеских встреч в составе национальной команды.