В Кремле допустили международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин может провести международный телефонный разговор 28 декабря

Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор 28 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин работает в Кремле, мы не исключаем международного телефонного разговора», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков заверил, что Кремль сообщит о телефонных переговорах, в случае если они состоятся.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что в настоящее время нет планов по контактам Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что Словакия является не единственной страной, предложившей стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта.