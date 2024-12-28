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12:51, 28 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали о планах по украинскому конфликту на первые дни января

Песков: планов провести контакты по Украине в первые дни января у Путина нет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не планирует провести какие-либо контакты по урегулированию украинского кризиса в первые дни января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, идет ли подготовка к новому телефонному разговору с канцлером Германии Олафом Шольцем и планируются ли во время новогодних праздников какие-либо контакты по урегулированию украинского конфликта. Песков ответил, что ни первого, ни второго, ни третьего января контактов не предусмотрено.

Ранее Песков заявил, что траектория мирного процесса по Украине не прослеживается. Он связал это с позицией киевских властей.

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