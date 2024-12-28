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12:38, 28 декабря 2024Россия

В Кремле рассказали об одной новогодней традиции Путина

Песков заявил, что Путин обычно встречает Новый год дома
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обычно встречает Новый год дома. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

При этом Песков отметил, что нередко Путин в новогодние праздники ездит в «те места, где он больше всего нужен».

Перед Новым годом в рабочем кабинете президента традиционно ставят елку, отметил представитель Кремля.

Во время общения с журналистами Песков указал, что глава государства пользуется неизменным доверием россиян. По данным одного из последних опросов, ему доверяют почти 80 процентов жителей страны.

ЖЗЛ
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