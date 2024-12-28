В Минобороны России заявили о сдавшемся в плен в Курской области бойце ВСУ

Минобороны России: за сутки в Курской области сдался в плен один боец ВСУ

За минувшие сутки российским военнослужащим в Курской области сдался в плен один боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации регионе.

Обстоятельства, при которых украинский боец сложил оружие, не уточняются.

В ведомстве добавили, что за сутки ВСУ также потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронемашину, шесть автомобилей и пять минометов.

Ранее украинец Александр Цвели, сдавшийся в плен в Курской области, призвал сослуживцев бросить свои позиции и сложить оружие. По словам мужчины, так у его соотечественников будет шанс остаться в живых.