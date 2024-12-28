В РПЦ рассказали о новом служении священника-извращенца

Подозреваемый в развратных действиях экс-иерей Сидоров ушел в штурмовики

Подозреваемый в развратных действиях экс-иерей Русской православной церкви (РПЦ) Даниил Сидоров ушел в штурмовики. Об этом в Telegram-канале сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Даниил Сидоров был задержан в конце ноября после того, как его опознала студентка из Екатеринбурга, в отношении которой мужчина совершил развратные действия — сначала иерей РПЦ начал мастурбировать на глазах у жертвы, а после набросился на нее. Нападение Сидорова частично попало на видео. После того, как СМИ опубликовали сообщения о случившемся, с правоохранителями связалась еще одна жительница города, которая также узнала в иерее извращенца, пытавшегося изнасиловать ее. Суд не стал отправлять Сидорова под стражу, освободил в зале суда с запретом ряда действий.

Как рассказал митрополит Евгений, у которого Сидоров работал помощником, бывший священник начал новую жизнь и стал военнослужащим. «Сегодня он приступил к иному служению – Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», — написал в блоге митрополит.

Архиерей отметил, что Сидоров больше никогда не будет священнослужителем, но «эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя».

Ранее митрополит Евгений описал развратные действия своего помощника словами «дьявольское чудо».