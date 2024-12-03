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15:24, 3 декабря 2024Силовые структуры

В деле российского священника-извращенца появилась новая жертва. Он пытался залезть в штаны к женщине

На Урале возбудили новое дело против домогавшегося женщин священника
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский священник Даниил Сидоров, подозреваемый в развратных действиях в отношении студентки, несколькими месяцами ранее пытался изнасиловать другую женщину. По имеющейся информации, новой жертвой помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга оказалась 38-летняя женщина, которую он пытался изнасиловать еще в июле.

«Однако она оказала ему активное сопротивление, поэтому он свой умысел до конца довести не смог», — рассказал собеседник URA.RU, знакомый с ходом дела.

Потерпевшая увидела новость о поимке мужчины в средствах массовой информации и сама обратилась в полицию. Уточняется, что в связи с раскрывшимися обстоятельствами в отношении Сидорова было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Приготовление к преступлению». При этом продолжается следствие по делу, возбужденному ранее.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Священника задержали в ноябре в Екатеринбурге

Даниила Сидорова, работавшего помощником митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, задержали в конце ноября в Екатеринбурге. Причиной этого стало заявление местной студентки в полицию.

По ее словам, священнослужитель специально шел за ней, когда она возвращалась домой с концерта. Тогда девушка решила ускорить шаг и уже подошла к своему подъезду. Однако преследовавший ее мужчина начал совершать развратные действия, схватил ее и закрыл проход ногой и телом. Пострадавшая попыталась уйти, но мужчина побежал следом и набросился на нее.

Известно, что Сидоров скрывал свое лицо под маской. Однако студентка смогла запомнить приметы извращенца и описать их в своем заявлении в полицию. В результате мужчину удалось задержать. Свою вину он признал.

После задержания Октябрьский районный суд избрал мужчине меру пресечения. Ему запретили общение по телефону и через интернет с потерпевшей и освободили в зале суда. Кроме того, после произошедшего информацию о Сидорове удалили с церковных сайтов.

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Что известно о нападавшем на женщин священнике?

По имеющейся информации, 26-летний Сидоров родом из Тюмени. В своем родном городе он закончил духовную семинарию, затем продолжил обучение в Екатеринбурге.

Мужчина работал клириком в храме «Большой Златоуст» в сане иерея. Помощником митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга он работал с 2020 года. Имеет церковные награды и положительные характеристики.

Кроме того, у напавшего есть жена и ребенок. Что сподвигло его на этот шаг, неизвестно.

Митрополит Кульберг назвал «дьявольским чудом» попытку помощника изнасиловать студентку

На инцидент отреагировал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, у которого Сидоров работал помощником. Владыка назвал невероятным поступок помощника, отметив, что такого рода деяния «разрушат не только его собственную жизнь, но и жизнь тех, кого он любит».

Диавол тоже совершает ужасающие вещи, от которых стынет кровь. Его "чудо" как черная дыра, поглощающая спасительные токи жизни: веру, надежду, любовь. И если Божественные чудеса — это про скачок снизу вверх, от греха к святости, то диавольское античудо — это падение человеческой души от светлых устремлений в глубину греха

Евгений Кульбергмитрополит Екатеринбургский и Верхотурский

Митрополит добавил, что «насколько удивительным бывает преображение человека от греха к святости, таким же удивительным становится его падение».

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