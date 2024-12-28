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03:28, 28 декабря 2024Мир

Во Франции предложили посадить президента Грузии в тюрьму

Филиппо: Зурабишвили следует посадить в тюрьму в случае отказа покинуть пост
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президента Грузии Саломе Зурабишвили следует посадить в тюрьму в случае отказа добровольно покинуть пост после истечения срока своих полномочий. С таким предложением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Он раскритиковал заявление французского министерства иностранных дел о неприемлемости угроз ареста в адрес Зурабишвили. «Наоборот, это совершенно нормально: она проиграла, а значит, если останется, то будет виновна в попытке государственного переворота», — заявил политик, указав, что в таком случае она должна отправиться за решетку.

Ранее министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, комментируя угрозы в адрес грузинского лидера, назвал их несовместимыми с европейской перспективой Грузии.

В декабре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью в двух случаях. По его словам, если она назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.

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