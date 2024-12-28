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15:24, 28 декабря 2024Забота о себе

Врач назвала допустимую при гипертонии норму икры

Эндокринолог Калошина: гипертоникам можно съедать только один бутерброд с икрой
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Людям с гипертонией и заболеваниями сердца можно съедать до одного бутерброда с икрой, предупредила эндокринолог Мария Калошина. Допустимое при этом заболевании количество икры доктор назвала в разговоре с РИА Новости.

Врач объяснила, что в соленой икре содержится натрий, причем его концентрация зависит от посола. Калошина подчеркнула, что этот элемент необходим для водного обмена между клетками крови и тканей, поддержания кислотно-щелочного баланса в организме и передачи нервных импульсов, однако его избыточное потреблением может приводить к нарушению водного обмена, отекам и повышению давления.

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По словам Калошиной, здоровому человеку за один прием пищи можно съесть не более пяти чайных ложек красной икры, то есть примерно два бутерброда. А людям с заболеваниями необходимо ограничиться двумя-тремя чайными ложками в день — одним бутербродом.

Ранее инфекционист Вера Сережина рассказала, как выбрать качественную икру. Она предостерегла от покупки икры с рук и в несанкционированных местах. Кроме того, врач призвала избегать икры во вздутой упаковке.

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