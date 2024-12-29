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11:19, 29 декабря 2024Мир

Десятки человек пострадали из-за распыления неизвестного газа в супермаркете Германии

41 человек отравился из-за распыления неизвестного газа в супермаркете Германии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nonstop news / Reuters TV / Handout / Reuters

Несколько десятков человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете города Вальдхайма в Германии. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, вечером 28 декабря неизвестное вещество распылили в продовольственном отделе магазина Kaufland на улице Хауптштрассе города Вальдхайма. «На данный момент пострадал 41 человек, 15 из них доставлены в больницу», — приводит газета слова сотрудника правоохранительных органов. Клиенты супермаркета жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей.

В настоящее время полиция проводит расследование по подозрению в нанесении травм средней степени тяжести из-за отравления пострадавших газом. Также расследуются обстоятельства произошедшего и устанавливается тип распыленного вещества.

В октябре российская журналистка Инесса Паперная отравилась болотным газом во время отпуска в Узбекистане и не выжила. Несчастный случай произошел с россиянкой в ташкентском отеле «Караман палас», где она остановилась со своим спутником.

До этого по меньшей мере шесть человек отравились хлором в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске.

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