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06:32, 29 декабря 2024Мир

Лавров высказался о передаче Данией Украине второй партии F-16

Лавров заявил, что передача Дании второй партии F-16 Киеву провоцирует эскалацию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Передача Данией второй партии истребителей F-16 провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

По его словам, подобные решения вынуждают Россию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера.

Кроме того, министр подчеркнул, что «любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными».

19 декабря сообщалось, что правительство Дании хочет направить Украине больше оружия до начала мирных переговоров.

До этого премьер-министр Метте Фредериксен рассказала, что Дания уже передала Украине шесть многоцелевых западных истребителей F-16, и еще 13 единиц ожидают доставки. Процесс передачи привязан к темпам подготовки украинских пилотов.

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