На Украине раскритиковали Зеленского после ухода Зурабишвили с поста президента Грузии

Панченко об уходе Зурабишвили: Зеленский не нашел силы даже провести выборы

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после ухода Саломе Зурабишвили с поста главы Грузии. На эту тему она высказалась в своем аккаунте на платформе X.

«Зурабишвили нашла в себе силы покинуть пост президента. Зеленский не нашел в себе силы даже провести выборы», — написала журналистка.

29 декабря Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Михаил Кавелашвили же принял присягу и официально вступил на пост президента Грузии.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили уже заявлял, что избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурации начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани, несмотря на то, что против этого выступает Саломе Зурабишвили.