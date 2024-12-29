На Украине раскритиковали Зеленского после ухода Зурабишвили с поста президента Грузии

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после ухода Саломе Зурабишвили с поста главы Грузии. На эту тему она высказалась в своем аккаунте на платформе X.
«Зурабишвили нашла в себе силы покинуть пост президента. Зеленский не нашел в себе силы даже провести выборы», — написала журналистка.
29 декабря Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Михаил Кавелашвили же принял присягу и официально вступил на пост президента Грузии.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили уже заявлял, что избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурации начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани, несмотря на то, что против этого выступает Саломе Зурабишвили.