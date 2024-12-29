Овечкин прокомментировал первый гол после травмы

Овечкин в ответ о самом легком голе в карьере предложил журналисту выйти на лед

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Его слова приводит РИА Новости.

Хоккеист предложил журналисту, спросившему его, является ли этот гол самым легким в карьере, самому выйти на лед. «Любой гол тяжелый в этой лиге», — подчеркнул он.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в концовке третьего периода в пустые ворота. Таким образом, он довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. До рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах россиянину остается 25 шайб.

Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед в официальном матче. Он получил травму 19 ноября в матче против «Юты».