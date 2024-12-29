Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 45 тысяч

Минобороны: потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 45 тысяч

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область превысили 45 тысяч бойцов. Такие цифры журналистам сообщили в Минобороны России.

При этом за сутки украинские войска лишились 400 военнослужащих.

В этот же день стало известно, что российские войска уничтожили голландскую радиолокационную станцию разведки Squire в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В оборонном ведомстве отметили, что бои проходили в районах населенных пунктов Каменское, Антоновка, Садовое и Михайловка.

Помимо того, ранее российские военные уничтожили советский танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины в Курской области. В частности, российские бойцы нанесли удар по правой верхней полусфере башни танка Т-64БВ, когда технику уже бросил украинский экипаж.