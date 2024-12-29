Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 29 декабря 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о панике окруженных в промзоне Курахово украинских военных

Рогов заявил о панике в рядах окруженных в промзоне Курахово украинских военных
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Reuters

В рядах группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в промзоне Курахово, царит паника. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что украинские военные попали в оперативное окружение Вооруженных сил РФ в западной части Донецкой народной республики (ДНР). По словам Рогова, российские войска уже освободили около 90 процентов территории Курахово. ВСУ отступили из восточной, южной и центральной частей города.

Материалы по теме:
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022
«Мы выжили» В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
«Мы выжили»В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
15 мая 2022

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВС России взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово в Донецкой народной республике. Он добавил, что ВСУ отступают, однако бои за освобождение города еще продолжаются. Также, по его словам, российская армия с нескольких сторон расширила зону контроля в Великой Новоселке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Получил повреждения извне». Алиев назвал предварительную версию крушения самолета под Актау. Что еще он сказал?

      Турист отправился поплавать на курорте Египта и не выжил при нападении акулы

      Рогов сообщил о панике окруженных в промзоне Курахово украинских военных

      Раскрыты сроки расследования авиакатастрофы в Южной Корее

      На Украине назвали бесполезной защиту от ударов России

      Монсон призвал Запад извиниться перед российскими спортсменами

      Лавров заявил об открытости России к переговорам по Украине

      Россию призвали «признать вину» за крушение самолета в Казахстане

      В НАТО начали разработку стратегии ответа на гибридные атаки России

      Власти назвали окончательное число погибших при крушении самолета в Южной Корее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше