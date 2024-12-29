Рогов заявил о панике в рядах окруженных в промзоне Курахово украинских военных

В рядах группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в промзоне Курахово, царит паника. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что украинские военные попали в оперативное окружение Вооруженных сил РФ в западной части Донецкой народной республики (ДНР). По словам Рогова, российские войска уже освободили около 90 процентов территории Курахово. ВСУ отступили из восточной, южной и центральной частей города.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВС России взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово в Донецкой народной республике. Он добавил, что ВСУ отступают, однако бои за освобождение города еще продолжаются. Также, по его словам, российская армия с нескольких сторон расширила зону контроля в Великой Новоселке.