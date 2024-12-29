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17:33, 29 декабря 2024Спорт

Тарпищев осудил ОКР за сравнение российских теннисистов с иноагентами

Тарпищев: ОКР не имел права сравнивать российских теннисистов с иноагентами
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Damiano Buffo / Shutterstock / Fotodom  

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении отечественных спортсменов в нейтральном статусе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарпищев отметил изменение риторики в отношении решивших выступать под нейтральным флагом россиян в положительную сторону. «Наш президент сказал, что выбор за нашими спортсменами. Участие в Олимпиаде не спонтанное решение. Нельзя лишать жизни спортсменов, которые посвятили себя этому делу», — заявил он, добавив, что везде знают о том, откуда атлеты.

Также глава ФТР осудил экс-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова за сравнение российских теннисистов с командой иноагентов. «Олимпийский комитет не имел права так выражаться», — подчеркнул Тарпищев.

На Олимпиаде-2024 выступили 15 россиян, из которых семеро были теннисистами. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер единственные смогли завоевать медали, став вторыми в парном разряде.

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