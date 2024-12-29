Ягудин оценил шансы Трусовой и Туктамышевой выступить на Олимпиаде-2026

Ягудин о шансах Трусовой и Туктамышевой выступить на Играх-2026: это сюрреализм

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил шансы Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой) и Елизаветы Туктамышевой выступить на Играх-2026. Об этом он порассуждал на шоу «Каток».

Ягудин назвал это сюрреализмом. «Ну какая Трусова? Какая Туктамышева? Вы о чем говорите? С ума сошли, что ли?» — заявил он.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

28-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. 20-летняя Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине — не принимала участие в соревнованиях с ноября 2022-го.