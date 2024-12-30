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11:26, 30 декабря 2024Путешествия

Еще одна израильская компания приостановила полеты в Россию

Израильская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 31 марта 2025 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Израильская авиакомпания «Эль-Аль» частично приостановила полеты в Россию до конца марта 2025 года из-за катастрофы самолета Embare 190, разбившегося в казахстанском Актау. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

Так, компания прекратит полеты в Москву из Тель-Авива как минимум до 31 марта 2025 года.

«Решение принято после непрерывных консультаций с властями страны [Израиля], чтобы получить полную картину ситуации», — сказал собеседник агентства.

Также он пообещал, что «Эль-Аль» публично уведомит пассажиров обо всех изменения в самое ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин признал ответственность Москвы за инцидент с самолетом Embraer 190 авиакомпании AZAL и принес извинения азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву. Кремль официально заявил, что вместе с посадкой борта Грозный атаковали украинские беспилотники, «российские средства ПВО отражали эти нападения».

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL разбился под Актау утром 25 декабря. Всего в катастрофе из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38, преимущественно это граждане Азербайджана и России.

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