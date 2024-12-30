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00:49, 30 декабря 2024Мир

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Гутерриш выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wang Ying / Globallookpress.com

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщил, что глава организации выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в Муане, а также всему народу Южной Кореи в связи с трагедией, передает РИА Новости.

«Генсек глубоко опечален новостями об авиакатастрофе в Муане, которая унесла жизни 179 человек. Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и солидарность с народом и правительством Республики Корея в это трудное время», — сказано в сообщении.

Помимо этого Гутерриш пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе инцидента.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муана. По предварительным данным, сначала борт столкнулся со стаей птиц, а затем у него не выпустились шасси. В результате он врезался в ограждение при посадке и сгорел.

Спасти удалось только двух стюардесс, остальные 179 пассажиров и членов экипажа не выжили. После трагедии в Южной Корее объявили недельный траур.

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