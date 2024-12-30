Канадский новичок хоккейного «Спартака» рассказал о первых впечатлениях о России

Канадский хоккеист «Спартака» Перлини: пока в России мне все нравится

Канадский новичок хоккейного «Спартака» Брендан Перлини рассказал о первых впечатлениях о России. Его слова приводит ТАСС.

«Я здесь всего пару дней, пока мне все нравится. Мне очень нравится Москва, это очень большой и красивый город, здесь приятно играть. А еще я понял, что у "Спартака" огромное количество болельщиков», — заявил Перлини.

28-летний канадский нападающий подписал контракт со «Спартаком» 10 декабря. В составе московского клуба он дебютировал 29 декабря в матче против подмосковного «Витязя». Ранее Перлини выступал в Северной Америке. Его последним клубом был «Шарлотт Чекерс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ). Также канадец провел 262 матча в НХЛ за клубы «Финикс Койотс», «Чикаго Блэкхоукс», «Детройт Ред Уингс» и «Эдмонтон Ойлерс».

Ранее американский защитник нижегородского «Торпедо» Китон Томпсон сравнил качество продуктов в России и США. Игрок клуба КХЛ заявил, что магазины в России лучше и продукты в них более свежие, а цены отличные.