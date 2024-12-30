Названы последствия выделения миллиардной помощи США Украине

Военный эксперт Дандыкин усомнился в эффекте от миллиардной помощи США Украине

Выделение многомиллиардной военной помощи США не поможет Украине изменить ситуацию на фронте, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. О последствиях передачи сотен тысяч боеприпасов и ракет Киеву он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, это продлит агонию так или иначе. [Президенту США Джо] Байдену недолго осталось, но я думаю, что, конечно, они подкинут им и того, и другого. Но просто будет больше работы у артиллерии, у летчиков и у других. Что будет дальше, мне трудно сказать, но, я думаю, что ничего по большому счету не изменится, думаю, что это никак им не поможет», — сказал он.

Американский лидер Джо Байден выделил Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи, говорится на сайте Белого дома. Она будет состоять из двух частей. 1,22 миллиарда долларов выделены согласно инициативе по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Эти средства пойдут на производство оружия, однако украинская сторона получит его только спустя длительное время. Еще 1,25 миллиарда отправятся в зону боевых действий в виде техники и снарядов.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты продолжат работать над укреплением позиций Украины в военном конфликте до конца президентского срока действующего главы государства.

Также в сообщении сказано, что Вашингтон начал передавать Киеву сотни тысяч боеприпасов для артиллерии и тысячи ракет. Кроме того, в рамках нового пакета военной помощи отправят сотни бронемашин, «что усилит позицию Украины по мере наступления зимы».

Общие объемы военной помощи с февраля 2022 года, которую США передали Украине, составили более 65 миллиардов долларов.