Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 30 декабря 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о малом количестве западной техники у ВСУ

Украинский пленный Северенник заявил о малом количестве западной техники у ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский военнопленный Александр Северенник рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) очень мало западной техники. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Пленный сообщил, что военные получили машину «Тойота» из Саудовской Аравии. По его словам, чхи их переделали, поставили установки и прислали.

«Техника старая, новой техники я здесь практически не видел. Советская техника, которая осталась. Кто может, на своих машинах катается, много людей приезжают на своих машинах, чтобы быть мобильными», — подчеркнул он.

Ранее российский офицер рассказал об использовании ВСУ большого количества западной техники в курском приграничье. Противник предпринимает попытки перейти в контратаку по несколько раз в день, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Саммит мира, заявления Зеленского и предложения Трампа. Что сказал Лавров об урегулировании конфликта на Украине?

      Российские войска нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области

      Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2

      Командира бригады ВСУ задержали по делу об издевательствах

      Пленный рассказал о малом количестве западной техники у ВСУ

      Над российским регионом сбили украинскую ракету

      Полиция нашла пропавшие год назад часы Киану Ривза

      Пострадавших при крушении самолета в Актау граждан Киргизии доставили на родину

      В российском регионе ночью сбили украинский беспилотник

      Россиянам рассказали о наиболее опасных уловках мошенников перед праздниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше