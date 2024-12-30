Украинский пленный Северенник заявил о малом количестве западной техники у ВСУ

Украинский военнопленный Александр Северенник рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) очень мало западной техники. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Пленный сообщил, что военные получили машину «Тойота» из Саудовской Аравии. По его словам, чхи их переделали, поставили установки и прислали.

«Техника старая, новой техники я здесь практически не видел. Советская техника, которая осталась. Кто может, на своих машинах катается, много людей приезжают на своих машинах, чтобы быть мобильными», — подчеркнул он.

Ранее российский офицер рассказал об использовании ВСУ большого количества западной техники в курском приграничье. Противник предпринимает попытки перейти в контратаку по несколько раз в день, отметил он.

