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12:46, 30 декабря 2024Мир

Президента Южной Кореи захотели арестовать

Следствие в Южной Корее запросило ордер на арест президента Юн Сок Ёля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: South Korean Presidential Office / Getty Images

Объединенная следственная группа запросила ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля после того, как тот три раза проигнорировал вызов на допрос по уголовному делу, связанному с объявлением в стране военного положения. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Как сообщают журналисты, соответствующий запрос уже поступил в Западный окружной суд Сеула от лица следственной группы, состоящей из сотрудников Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и министерства обороны.

«Следователи считают, что Юн возглавил мятеж и злоупотребил своей властью, когда 3 декабря объявил военное положение и приказал войскам войти в Национальную ассамблею», — говорится в сообщении агентства.

Адвокаты Юн Сок Ёля, напротив, настаивают, что у следствия нет полномочий расследовать его уголовное дело.

14 декабря члены Национального собрания Республики Корея поддержали импичмент главы государства 204 голосами. Юн Сок Ёль заверил, что будет бороться до конца вне зависимости от того, будет ли ему объявлен импичмент.

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