Страны Скандинавии и Балтии решили усилить контроль за судами в Балтийском море

Страны Скандинавии и Балтии усилят охрану инфраструктуры в Балтийском море

Страны Скандинавии и Балтии для охраны критической инфраструктуры решили усилить контроль за судами и ветропарками в Балтийском море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса.

Руководитель правительства Литвы рассказал, что план мероприятий для усиления охраны объектов критической инфраструктуры уже находится на стадии разработки. Главной мерой защиты он назвал обеспечение надежного контроля всех судов в Балтийском море.

По словам Палуцкаса, это необходимо для того, чтобы страны Балтии и Скандинавии знали, «кто и где маневрирует, какие в связи с этим могут возникнуть риски», и при необходимости могли обеспечить безопасность ветропарков и других критически важных объектов.

Ранее стало известно, что энергокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией вышел из строя. Аварийное отключение произошло в 11:26 по московскому времени. Стоимость ремонта электрокабеля была оценена в более чем 30 миллионов евро. Работы по его восстановлению, по прогнозам, продлятся семь месяцев.

