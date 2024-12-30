В БРИКС захотели помочь Латинской Америке выйти из кризиса

Посол Яковенко: вступление в БРИКС поможет Латинской Америке выйти из кризиса

В БРИКС захотели помочь странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) выйти из кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что в БРИКС внушают надежду на выход стран ЛАКБ из комплексного и системного кризиса развития через диверсификацию внешних связей. «Пока же на торговлю с США здесь приходится до 75 процентов, а переводы мигрантов из США составляют от 30 до 40 процентов национального ВВП целого ряда стран», — объяснил он.

Кроме того, Яковенко отметил, что для стран ЛАКБ, как и в случае с Африкой, важным практическим, политическим и идейным ресурсом становится процесс вступления в БРИКС. Так, на казанском саммите Боливия и Куба уже получили статус государств-партнеров, а Гондурас, Никарагуа и Колумбия, в свою очередь, заявили о желании сотрудничать с объединением.

«Если брать регион в целом, то он вполне самодостаточен, но эта самодостаточность может быть реализована только в рамках целенаправленной общерегиональной интеграции и коллективной стратегии развития», — отметил он и подчеркнул, что его самодостаточности мешали США.

Ранее сообщалось, что глава Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС.