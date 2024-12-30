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06:01, 30 декабря 2024Интернет и СМИ

В Британии оценили возможности восстановления Украины

TNS: страны Запада и США не смогут оплачивать восстановление Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что у европейских партнеров Украины, которые намерены заниматься восстановлением страны вместо США, не хватит на это ни ресурсов, ни финансов. Об этом он написал в статье для британского журнала The New Statesman.

По мнению Мюнхау, избранный президент США Дональд Трамп не готов финансировать восстановление Украины. Он также не намерен отправлять американские войска в зону боевых действий.

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«Стратегия Запада в отношении Украины явно не работает. Я понял это очень рано, когда ЕС и США согласовали пакет санкций, полный дыр, — разработанный не для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, а чтобы избежать боли для нас самих», — подчеркнул он.

Ранее заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что Киеву и Западу следует оплатить восстановление новых регионов России. При этом подобные выплаты нельзя назвать «контрибуцией», заверил он.

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