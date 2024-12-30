В Германии рассказали об отсутствии данных о причинах обрыва кабеля в Балтийском море

Правительство ФРГ не обладает данными о причинах обрыва кабеля в Балтийском море

Правительство Германии не обладает данными о причинах обрыва кабеля EstLink 2, проложенного на дне Балтийского моря между Финляндией и Эстонией. Об отсутствии подобных сведений сообщила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффман, передает ТАСС.

«У нас нет собственных сведений об этом недавнем инциденте», — рассказала она журналистам.

При этом, по словам представителя немецкого правительства, ФРГ приветствует усилия по расследованию происшествия. Кабель был поврежден 25 декабря, по подозрению в причастности к его повреждению Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука.

Полиция Финляндии ранее нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2. Однако конкретно место, где якорь мог оборваться, пока не обнаружено.